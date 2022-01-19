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Американка заплатила за поїздку у таксі на 1,5 кілометра 10 тисяч доларів: як так сталося

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Американка заплатила за поїздку у таксі на 1,5 кілометра 10 тисяч доларів: як так сталося - фото 1

Мешканка Сан-Франциско Маргарита Беккер проїхала на таксі усього одну милю, а залишити довелося майже 10 тисяч доларів. Чергова скандальна історія трапилася зі засновником таксомоторного бізнесу США – компанією Yellow Cab.

Як пише CarScoops, вбудований у таксі термінал не зміг зчитати кредитну картку. Саме у таких випадках, коли у клієнта до того ж немає готівки, компанія дозволяє водієві використовувати особистий касовий апарат. Навмисно чи випадково, введена сума виявилася не 9,87 долара, а у 1000 разів більше. Так, за 11-хвилинну поїздку завдовжки 1,1 милі (1,77 км) пасажирка віддала 9 875 доларів.

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Побачивши кругленьку суму на чеку, жінка обурилася і звернулася до Bank of America із заявою про шахрайство. Після розслідування їй повідомили з банку, що водій таксі стверджує, що угода була законною, і у нього була підписана квитанція – хоча вона не співпадала з підписом на правах водія Беккер.

Через тиждень таксист звільнився з роботи, а потім і Bank of America погодився не висувати йому звинувачення. Що стосується Маргарити Беккер, вона тепер скрізь вимагає паперову квитанцію, яку скрупульозно перевіряє перед оплатою. І всім іншим радить робити так само.

Американка заплатила за поїздку у таксі на 1,5 кілометра 10 тисяч доларів: як так сталося - фото 492818

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