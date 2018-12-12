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Американка за п'ять років проїхала майже 2 мільйони кілометрів на одному авто

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Hyundai Elantra проїхав понад мільйон миль - фото 1
Hyundai Elantra проїхав понад мільйон миль

Водій-експедитор Фарра Хейнс з 2013 року проїхала на своєму седані Hyundai Elantra понад мільйон миль (1,6 мільйона кілометрів). У нагороду за це американський офіс марки подарував їй золоту рамку для номера і допрацював одометр, який не показував більше ніж 999 999 миль.

У середньому за рік Хейнс проїжджає близько 200 тисяч миль (320 000 км). Її седан, як і раніше, оснащений оригінальним двигуном і зовні нічим не відрізняється від звичайної машини. Винятком є трубчастий каркас, встановлений для захисту переднього бампера.

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Дізнавшись про Хейнс і її Elantra, фахівці американського офісу встановили на автомобіль новий одометр з емблемою "1M" і подарували золоту рамку для номерного знака з позначкою "1 Million Mile Club".

У 2016 році Toyota подарувала новий пікап Tundra жителю міста Хауме, Луїзіана, Віктору Шеппарду, який на своєму автомобілі також проїхав понад один мільйон миль. Старий пікап відправили на завод Toyota в Сан-Антоніо, де його передбачалося розібрати і детально вивчити.

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Джерело: Motor
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