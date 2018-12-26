Американка з незвичайним голосом викликала суперечки у мережі: відео

Американський продюсер під псевдонімом Caz здивувала користувачів мережі своїм голосом.

Продюсер з Балтімора під псевдонімом Caz виклала в Twiiter відео, на якому говорить таким же голосом, як і помічник Siri від Apple. Якщо закрити очі, відрізнити від оригіналу дуже важко.

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Однак користувачі не повірили дівчині і сказали, що голос був спеціально накладений на ролик. Тоді Caz записала окреме відео, де розповіла, що вона насправді так розмовляє і довела це, сказавши ще кілька фраз в стилі Siri.

"Для всіх, хто говорить, що я прикидаюся, мій друг попросив мене зробити це знову: у мене такий голос", – сказала дівчина.

So last night I met the human form of Siri pic.twitter.com/x3nC4XNile — єяıṅ (@Erinie_DaBest) 22 грудня 2018 р.

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