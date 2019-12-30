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Американка встановила рекорд, відвідавши всі країни світу

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Вона стала наймолодшою рекордсменкою - фото 1
Вона стала наймолодшою рекордсменкою

Американка Лексі Елфорд встановила новий рекорд Гінесса. Вона стала наймолодшим ​​мандрівником, який відвідав усі країни світу. Скільки їй років – читайте далі!

Свою подорож Лексі почала у жовтні 2017 року з Центральної Америки. На черзі були Південна Америка, Європа, Азія, Австралія і Африка. Останньою країною маршруту став Мозамбік. Його дівчина відвідала у жовтні 2019. На той момент їй було 21 рік.

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З подорожами пов'язане все життя Лексі Елфорд. Її мама в молодому віці відкрила туристичне агентство і щоразу брала доньку в поїздки. До 18 років Лексі вже побувала у 70 країнах світу, працювала тревел-агентом і планувала свою велику подорож.

У неї не було мети об'їздити світ якомога швидше. Вона хотіла показати людям красу планети, різні культури та традиції.

Зараз дівчина веде канал на YouTube, де розповідає про свої подорожі, а також ділиться корисними порадами. У планах у Лексі запустити онлайн-курс з бюджетних подорожей і випустити книгу з інсайтами, які вона зібрала за час своїх поїздок.

Що тепер постить дівчина на своїй сторінці:

Американка встановила рекорд, відвідавши всі країни світу - фото 377341

Американка встановила рекорд, відвідавши всі країни світу - фото 377342

Американка встановила рекорд, відвідавши всі країни світу - фото 377343

Американка встановила рекорд, відвідавши всі країни світу - фото 377344

Американка встановила рекорд, відвідавши всі країни світу - фото 377345

Сьогодні у світі виділяють 195 країн. 193 з них – країни-члени ООН, інші дві – Ватикан і Палестина.

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Джерело: guinnessworldrecords
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