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Американка вражає Instagram своїми перевтіленнями
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Американська користувачка Instagram під псевдонімом beebinch дивує інтернет своїми косплеями. Профіль дівчини зібрав вже понад 130 тисяч підписників.
Відомо, що блогерку звуть Міра Парк. Колажі красуні цікаві тим, що вона шукає натхнення не тільки у відомих персонажах і супергероях, яких відтворюють більшість косплеєрів. У переліку її несподіваних ідей для перевтілення є емодзі, предмети з мультфільмів, природні явища і навіть цілі сцени в одному образі.
І ще: 20 фото, які перенесуть вас на знімальний майданчик культових фільмів
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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