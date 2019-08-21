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Американка вражає Instagram своїми перевтіленнями

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Американка вражає Instagram своїми перевтіленнями - фото 1

Американська користувачка Instagram під псевдонімом beebinch дивує інтернет своїми косплеями. Профіль дівчини зібрав вже понад 130 тисяч підписників.

Відомо, що блогерку звуть Міра Парк. Колажі красуні цікаві тим, що вона шукає натхнення не тільки у відомих персонажах і супергероях, яких відтворюють більшість косплеєрів. У переліку її несподіваних ідей для перевтілення є емодзі, предмети з мультфільмів, природні явища і навіть цілі сцени в одному образі.

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Американка вражає Instagram своїми перевтіленнями - фото 349165

Американка вражає Instagram своїми перевтіленнями - фото 349166

Американка вражає Instagram своїми перевтіленнями - фото 349167

Американка вражає Instagram своїми перевтіленнями - фото 349168

Американка вражає Instagram своїми перевтіленнями - фото 349169

Американка вражає Instagram своїми перевтіленнями - фото 349170

Американка вражає Instagram своїми перевтіленнями - фото 349171

Американка вражає Instagram своїми перевтіленнями - фото 349172

Американка вражає Instagram своїми перевтіленнями - фото 349173

Американка вражає Instagram своїми перевтіленнями - фото 349174

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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