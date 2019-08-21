Американка вражає Instagram своїми перевтіленнями

Американська користувачка Instagram під псевдонімом beebinch дивує інтернет своїми косплеями. Профіль дівчини зібрав вже понад 130 тисяч підписників.

Відомо, що блогерку звуть Міра Парк. Колажі красуні цікаві тим, що вона шукає натхнення не тільки у відомих персонажах і супергероях, яких відтворюють більшість косплеєрів. У переліку її несподіваних ідей для перевтілення є емодзі, предмети з мультфільмів, природні явища і навіть цілі сцени в одному образі.

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