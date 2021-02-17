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Американка вирішила поїсти на вулиці в мороз, і ось що вийшло (відео)

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Дуже морозна погода у США - фото 1
Дуже морозна погода у США

Якщо вас лякають снігопади та суворі морози, то ця американка не бачить нічого особливого у холодній зимі. І підтверджує це коротке відео з локшиною.

Сувора зима для мешканців Північної Дакоти є нормою, як і дуже спекотне літо. Адже тут температура повітря сягає до -50 у сніговий сезон і до +50 у пляжний. Тому не дивно, що у холодну погоду будь-яка улюблена страва може перетворитись у морозиво. Це підтвердила Ерін Ель Сіо з містечка Дікінсон у штаті, де "вітер ранить обличчя".

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Дівчина просто зняла відео, на якому вирішила поїсти рамен на вулиці. У перші секунди страва не викликає жодних питань, але в один момент палички просто застигають у повітрі на замерзлій локшині. Тому можна сприймати допис, як лайфхак для створення морозива з будь-чого. Також ролик варто передивлятись щоразу, коли вам здається, що зима в Україні надто морозна.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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