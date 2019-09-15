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Серіал Кріпосна Х-фактор

Американка випустила набір для жертв сексуального насильства: що в нього входить

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Американка випустила набір для жертв сексуального насильства: що в нього входить - фото 1

23-річна американка Медісон Кемпбелл запустила в продаж набір для жертв зґвалтування, в який входять серветки, інструменти для збору проб ДНК і клейка стрічка з написом "доказ". Але ідею вже розкритикували.

Медісон Кемпбелл зізнається, що сама в минулому зазнала насильства. "Після цього я навіть сама до себе не могла доторкнутися, а тим більше дозволити зробити це комусь ще. Жертви повинні мати право збирати докази не виходячи з дому", – переконана дівчина.

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Набір для жертв зґвалтування - фото 355205
Набір для жертв зґвалтування

Але експерти її ідею не підтримують. "Цей стартап безсоромно намагається витягти фінансову вигоду з руху #MeToo", – сказав генеральний прокурор Мічигану Дана Нессель. Вона пояснює, що докази, зібрані жертвою самостійно, не будуть враховуватися в суді – потрібна незалежна експертиза.

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Джерело: vox
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