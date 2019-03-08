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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Американка виграла 10 тисяч доларів: чому варто читати дрібний шрифт у договорах

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Читати контракт повністю інколи дуже корисно - фото 1
Читати контракт повністю інколи дуже корисно / pexels

Мешканка штату Джорджія на ім'я Донелан Ендрюс виграла 10 тисяч доларів у конкурсі від страхової компанії Squaremouth. Умови конкурсу були написані дрібним шрифтом в семисторінковому договорі, який читають не всі.

Ендрюс збиралася поїхати з друзями в Лондон і вирішила оформити договір страхування подорожі. Під час оформлення документа вона детально вивчила його. На одній зі сторінок жінка знайшла дрібний напис: "Якщо ви читаєте це, то ви один з небагатьох наших клієнтів, хто уважно читає договори". Нижче було вказано адресу електронної пошти і умова – хто перший напише компанії, той отримає гроші.

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Американка Донелан Ендрюс - фото 312638
Американка Донелан Ендрюс

До моменту, коли Ендрюс прочитала повідомлення, пройшло вже 23 години, а страхова компанія оформила понад 70 договорів з прихованими умовами. Але американка все одно виявилася першою, хто звернув увагу на невеликий текст. За словами жінки, вона витратить гроші на поїздку в Шотландію з чоловіком.

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Джерело: cbsnews
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