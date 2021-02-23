Американка відмовилася лише від одного продукту і схудла на 80 кг: фото до і після

Американська терапевтка Моллі Кармел подолала великий шлях, щоб поліпшити стан здоров'я і привести тіло в порядок. Їй вдалося за один рік позбутися 80 зайвих кілограмів!

Сьогодні Моллі – відома фахівчиня, власниця клініки і авторка книг, в яких вона ділиться своїм досвідом. У 23 роки жінка важила майже 150 кілограмів і довгий час піддавала свій організм випробуванням, сідаючи на жорстких дієтах і різних програмах зі схуднення.

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Але позбутися зайвих кілограмів виявилося дуже непросто. Жінка розповіла, що відчувала себе жахливо, і на деякий час перестала бачитися з друзями та закинула подорожі. Але одного разу Моллі вирішила повністю виключити з раціону свій улюблений продукт – цукор.

Вона відмовлялася від цукру поступово, перетворюючи це на свій спосіб життя і практично за один рік її життя кардинально змінилася. Жінці вдалося схуднути на 80 кілограмів і утримувати нормальну вагу і сьогодні. Моллі Кармел зізналася, щоб відмовитися від цукру, потрібно перестати зберігати його вдома, щоб не піддаватися спокусам. Зараз жінка активно розповідає про свою боротьбу із зайвою вагою на своєму офіційному сайті, а також випускає мотиваційні книги.

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