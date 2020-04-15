Офіс президента каже, що динаміка COVID-19 в Україні схожа на Іспанію, але це не так

У новому відео Офісу президента йдеться, що початкова динаміка зараження COVID-19 в Україні схожа на динаміку інфікування коронавірусом в Іспанії. Проте статистика каже інакше.

Зараз Іспанія посідає друге місце в світі за кількістю підтверджених випадків COVID-19: в країні зафіксовано 177 633 випадків, з них 18 579 летальних. Однак статистика свідчить, що швидкість поширення коронавірусу в Іспанії була значно вищою, ніж в Україні.

Уже на 21-й день після виявлення першої сотні випадків загальна кількість інфікованих в Іспанії зросла до 28 603, у той час як в Україні – до 3372.

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