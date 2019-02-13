Американка підкорила понад 75 країн: яскраві фото мандрів

Американська дизайнерка ділиться сонячними фото з різних куточків світу, надихаючи пакувати валізи та відправлятись у подорож. Ви все ще вагаєтесь? Ці знімки змусять передумати.

Знайомтесь, Мішель Чу (Michelle Chu) – графічний дизайнер та фотограф з Лос-Анджелеса, яка обожнює досліджувати нові країни. За останні кілька років їй вдалось побувати у 75 державах, звідки вона привозила не лише враження, а й затишні вуличні та пейзажні фото. Тому не дивно, що за профілем Мішель в соцмережі Instagram стежать більш як 370 тисяч користувачів. Насолоджуйтесь:

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Джерело всіх фото: instagram.com/michutravel/

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