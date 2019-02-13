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Американка підкорила понад 75 країн: яскраві фото мандрів

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Мандри світом Мішель Чу - фото 1
Мандри світом Мішель Чу / instagram.com/michutravel/

Американська дизайнерка ділиться сонячними фото з різних куточків світу, надихаючи пакувати валізи та відправлятись у подорож. Ви все ще вагаєтесь? Ці знімки змусять передумати.

Знайомтесь, Мішель Чу (Michelle Chu) – графічний дизайнер та фотограф з Лос-Анджелеса, яка обожнює досліджувати нові країни. За останні кілька років їй вдалось побувати у 75 державах, звідки вона привозила не лише враження, а й затишні вуличні та пейзажні фото. Тому не дивно, що за профілем Мішель в соцмережі Instagram стежать більш як 370 тисяч користувачів. Насолоджуйтесь:

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Американка підкорила понад 75 країн: яскраві фото мандрів - фото 307418

Американка підкорила понад 75 країн: яскраві фото мандрів - фото 307419

Американка підкорила понад 75 країн: яскраві фото мандрів - фото 307420

Американка підкорила понад 75 країн: яскраві фото мандрів - фото 307421

Американка підкорила понад 75 країн: яскраві фото мандрів - фото 307422

Американка підкорила понад 75 країн: яскраві фото мандрів - фото 307423

Американка підкорила понад 75 країн: яскраві фото мандрів - фото 307424

Американка підкорила понад 75 країн: яскраві фото мандрів - фото 307425

Американка підкорила понад 75 країн: яскраві фото мандрів - фото 307426

Американка підкорила понад 75 країн: яскраві фото мандрів - фото 307427

Американка підкорила понад 75 країн: яскраві фото мандрів - фото 307428

Американка підкорила понад 75 країн: яскраві фото мандрів - фото 307429

Американка підкорила понад 75 країн: яскраві фото мандрів - фото 307430

Американка підкорила понад 75 країн: яскраві фото мандрів - фото 307431

Американка підкорила понад 75 країн: яскраві фото мандрів - фото 307432

Американка підкорила понад 75 країн: яскраві фото мандрів - фото 307433

Американка підкорила понад 75 країн: яскраві фото мандрів - фото 307434

Американка підкорила понад 75 країн: яскраві фото мандрів - фото 307435

Американка підкорила понад 75 країн: яскраві фото мандрів - фото 307436

Американка підкорила понад 75 країн: яскраві фото мандрів - фото 307437

Американка підкорила понад 75 країн: яскраві фото мандрів - фото 307438

Американка підкорила понад 75 країн: яскраві фото мандрів - фото 307440

Американка підкорила понад 75 країн: яскраві фото мандрів - фото 307439

Американка підкорила понад 75 країн: яскраві фото мандрів - фото 307441

Джерело всіх фото: instagram.com/michutravel/

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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