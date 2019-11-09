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Американцеві в McDonald's випадково подали чай з марихуаною

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У McDonald's подали чай з марихуаною - фото 1
У McDonald's подали чай з марихуаною / kron4

В американському штаті Південна Кароліна 24-річному чоловікові в ресторані швидкого харчування McDonald's насипали в зелений чай марихуану. Працівник закладу прийняв прохання про додатковий лимон в чаї за вуличну назву наркотику.

Американець замовив McNuggets з 10 шматочками курки, подвійний чізбургер і солодкий чай з льодом і додатковою порцією лимона (extra lemon). Чоловік припускає, що працівники закладу помилково сприйняли "extra lemon" за вуличну назву наркотику.

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Американцеві в McDonald's випадково подали чай з марихуаною - фото 367099

Він заявив, що знайшов 3 пакетики марихуани в чашці з чаєм, але відразу не зрозумів, що це – наркотик. Тому що до цього чоловік ніколи не вживав марихуану і не знав, який у неї смак.

За словами хлопця, після того, як він відпив напій, він відчув, що полетів "повітряним змієм". У паніці американець подзвонив роботодавцю і батькові. Зараз справою займається поліція.

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Джерело: foxnews
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