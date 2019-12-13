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Американка будує з LEGO копії приватних будинків за чималу плату

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Американка будує з LEGO копії приватних будинків за чималу плату - фото 1

Дизайнер Шарін Аустріан з Нью-Йорка відкрила бізнес, в рамках якого будує з LEGO точні копії приватних будинків.

Замовити копію будинку – недешеве задоволення. Модель обійдеться як мінімум у 2500 доларів, проте все залежить від розміру житлової площі. За ці гроші Аустріан копіює не тільки будинок, але і його інтер'єр, підбираючи схожі меблі, створюючи мініатюрні моделі речей і так далі. Без інтер'єру копія будинку коштує дешевше на тисячу доларів.

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Для створення копії будинку Аустріан потрібні детальні фотографії екстер'єру та інтер'єру помешкання. Зазвичай один проєкт займає у неї від двох до трьох місяців. Завершення моделі дизайнер відправляє лише через професійних перевізників: одного разу вона відправила будиночок звичайною поштою, і він поламався. Довелося їхати в Теннессі і лагодити все самостійно.

Американка будує з LEGO копії приватних будинків за чималу плату - фото 373925

Американка будує з LEGO копії приватних будинків за чималу плату - фото 373926

Американка будує з LEGO копії приватних будинків за чималу плату - фото 373927

Американка будує з LEGO копії приватних будинків за чималу плату - фото 373928

Американка будує з LEGO копії приватних будинків за чималу плату - фото 373929

Американка будує з LEGO копії приватних будинків за чималу плату - фото 373930

Американка будує з LEGO копії приватних будинків за чималу плату - фото 373931

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Джерело: boredpanda
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