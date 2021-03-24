На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Американець зняв проліт у боулінгу з дрона одним кадром: ним зацікавився Голлівуд (відео)
-
- 82
На початку березня оператор Джей Крістенсен опублікував на YouTube 1,5-хвилинний ролик з динамічним прольотом через боулінг-клуб в Міннесоті. На відео камера спочатку підлітає до закладу з вулиці, а потім облітає все приміщення одне за іншим. І це все одним кадром.
Головною особливістю ролика стало використання дрона замість традиційних методів зйомки. Це дозволило отримати унікальні ракурси, найчастіше неможливі для звичайних камер. Зазвичай квадрокоптери не застосовують у приміщенні через те, що ними складніше управляти в обмеженому просторі. Але попри те, Крістенсен зняв все одним дублем і не використовував для цього приховані монтажні склейки або комп'ютерну графіку.
І ще: Шварценеггер заявив, що хоче захистити Землю від інопланетян
Чоловік професійно захоплюється аерофотозйомками, тому використовував швидкісний FPV-дрон. Однак навіть попри досвід роботи з безпілотниками, зняти відео вдалося не з першої спроби. Щоб зробити 1,5-хвилинне відео одним дублем, команді Крістенсена було потрібно близько 10-12 спроб перед тим, як вийшов фінальний кадр. Зйомки ролика в цілому зайняли понад дві години.
Відео випустила продакшн-компанія Rally Studios, де працює Крістенсен. Ролик спочатку знімали для підтримки місцевого бізнесу - боулінг-клубу та кінотеатру Bryant Lake на Лейк-Стріт, який відкрився вперше після протестів проти застосування сили поліцією в США. Відео зняли безкоштовно, а звук додали на монтажі.
Відео Крістенсена розійшлося в соцмережах і дісталося до Голлівуду, де привернуло увагу відомих акторів, продюсерів та режисерів. Його відзначили у Twitter актор Елайджа Вуд і один з режисерів "Таємниці Коко" Лі Анкріч, який заявив, що це "одна з найнеймовірніших речей, які він бачив".
Читайте також: Хатіко, Колетт, Монстр та інші: як насправді виглядають герої біографічних фільмів у житті
-
18:15Не шампіньйон і не підосиновик: правильні назви улюблених грибів українською
-
17:46Гороскоп на 25 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:18Samsung, посунься: екран OnePlus 9 Pro визнали найкращим серед смартфонів
-
16:47Кайя Гербер зніметься у 10 сезоні Американської історії жахів
-
16:19Як змінювалася найсексуальніша юна індіанка Келлі Гейл: фото 18+
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
15:49У Дубаї продали найбільшу у світі картину за шалену суму
-
15:24Хітова гра Watch Dogs Legion тимчасово стане безплатною: як отримати
-
14:50У венеціанський гранд-канал повернулися дельфіни: цього разу вже точно
-
14:23Від твітів до діла: Tesla можна буде придбати за біткойни
-
13:51Популярний серед українців курорт назвали столицею секс-туризму
-
13:23Американець зняв проліт у боулінгу з дрона одним кадром: ним зацікавився Голлівуд (відео)
-
13:00Перелік, які аналізи та обстеження потрібно проходити жінкам щорічно
-
12:46Lego випустить разом з NASA деталізований набір Space Shuttle Discovery: фото та відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:15Хатіко, Колетт, Монстр та інші: як насправді виглядають герої біографічних фільмів у житті
-
11:49Розкішна Діта фон Тіз засвітила груди у прозорій білизні: еротичне фото
-
11:17Архітектори показали план мегаполісу на Марсі: відео
-
10:50Що буде, якщо кожен день їсти попкорн: усі ПЛЮСИ та МІНУСИ
-
10:27У мережі показали, як виглядає Київ з найвищого хмарочоса України: вражаючі фото
-
09:47Полотно Бенксі пустили з молотка за десятки мільйонів доларів
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 березня
-
08:50Наче Том і Джері: 5 порад від психолога парам, які постійно сваряться
-
08:26Дослідники з'ясували, як рівень тестостерону впливає на щедрість чоловіків
-
07:55В Україні помітили розкішне американське авто 70-х: фотофакт
-
18:15Не шампіньйон і не підосиновик: правильні назви улюблених грибів українською
-
16:19Як змінювалася найсексуальніша юна індіанка Келлі Гейл: фото 18+
-
12:15Хатіко, Колетт, Монстр та інші: як насправді виглядають герої біографічних фільмів у житті
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 березня
-
07:30Як зробити кожен ранок добрим: п'ять простих кроків
- 23 березня
-
20:16Вихідні і свята у квітні 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
17:15Сутінки, Тор, Дедпул та інші: як виглядали б діти закоханих пар з кіно
-
14:30Негласне правило: коли й навіщо водії вмикають лівий поворотник при повороті направо
-
11:45Коли Великдень у 2021 році: дата святкування Пасхи в Україні, його традиції та історія
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 березня
-
07:32ТОП позашляховиків, які не доведеться часто ремонтувати
- 22 березня
-
21:16День ангела у квітні 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
18:17На кого вчилися Тіна Кароль, Сергій Бабкін, Юлія Саніна та інші: освіта українських зірок
-
16:54Вже не в тренді: що точно не варто одягати навесні 2021
-
14:45Схвалено таксистами: ТОП 5 найкращих авто для роботи в таксі
-
11:43Різ Візерспун – 45! Добірка нових фільмів та серіалів з акторкою
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 березня
-
08:28Голос країни 11 сезон 9 випуск: як пройшли вокальні бої учасників
-
07:17Синоптик попередила про чергове похолодання: прогноз на 22 березня
- 21 березня
-
21:21Дівчина тижня: гаряча медсестра Меггі Роулінс, яка покинула медицину і стала моделлю (18+)
-
18:50Українська поштова марка стала однією з найкращих у Європі
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:19Всесвітній день поезії: впізнай автора за рядком з вірша
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 березня
-
08:45Страхувальники назвали найбезпечніші автомобілі