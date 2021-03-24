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Американець зняв проліт у боулінгу з дрона одним кадром: ним зацікавився Голлівуд (відео)

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Американець зняв проліт у боулінгу з дрона одним кадром: ним зацікавився Голлівуд (відео) - фото 1

На початку березня оператор Джей Крістенсен опублікував на YouTube 1,5-хвилинний ролик з динамічним прольотом через боулінг-клуб в Міннесоті. На відео камера спочатку підлітає до закладу з вулиці, а потім облітає все приміщення одне за іншим. І це все одним кадром.

Головною особливістю ролика стало використання дрона замість традиційних методів зйомки. Це дозволило отримати унікальні ракурси, найчастіше неможливі для звичайних камер. Зазвичай квадрокоптери не застосовують у приміщенні через те, що ними складніше управляти в обмеженому просторі. Але попри те, Крістенсен зняв все одним дублем і не використовував для цього приховані монтажні склейки або комп'ютерну графіку.

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Чоловік професійно захоплюється аерофотозйомками, тому використовував швидкісний FPV-дрон. Однак навіть попри досвід роботи з безпілотниками, зняти відео вдалося не з першої спроби. Щоб зробити 1,5-хвилинне відео одним дублем, команді Крістенсена було потрібно близько 10-12 спроб перед тим, як вийшов фінальний кадр. Зйомки ролика в цілому зайняли понад дві години.

Відео випустила продакшн-компанія Rally Studios, де працює Крістенсен. Ролик спочатку знімали для підтримки місцевого бізнесу - боулінг-клубу та кінотеатру Bryant Lake на Лейк-Стріт, який відкрився вперше після протестів проти застосування сили поліцією в США. Відео зняли безкоштовно, а звук додали на монтажі.

Відео Крістенсена розійшлося в соцмережах і дісталося до Голлівуду, де привернуло увагу відомих акторів, продюсерів та режисерів. Його відзначили у Twitter актор Елайджа Вуд і один з режисерів "Таємниці Коко" Лі Анкріч, який заявив, що це "одна з найнеймовірніших речей, які він бачив".

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