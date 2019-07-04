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Американець змінив нестерпну роботу на життя в Сеулі: захопливі кадри

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ефектні фото Південної Кореї - фото 1
ефектні фото Південної Кореї / instagram.com/jameslucian

Звичайний хлопець зі США вирішив кардинально змінити своє життя і відправився до Південної Кореї. Тут чоловік захопився зйомкою та почав показувати реальне життя у Сеулі. Зацініть!

Знайомтесь, Джеймс Лукіан МакКовн (JL McKown) – американець, який майже 3 роки тому переїхав до столиці Південної Кореї Сеулу. У США в нього була нестерпна робота, тому він вирішив йти за мрією. Тут чоловік почав викладати англійську мову, але так захопився незвичайною красою нової країни та її особливостями життя, що почав займатись фотографією. Відтак, останні роки МакКовн не лише допомагає людям з мовним бар'єром, а й показує найатмосферніші місця Сеула.

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"Я приїхав до Кореї, не знаючи багато про цю країну, але за цей час я закохався у все, що вона пропонує. Тут так багато історій та сучасності, це місто є дуже недооціненим. Важко ігнорувати політичні моменти щодо сусіда на півночі, тому я відчуваю, що чимало людей за межами Кореї мають неправильне уявлення про те, яке тут життя. Я сподіваюсь, що ці фото зможуть показати те, що пропонує велике місто", – відзначає Джеймс.

Американець змінив нестерпну роботу на життя в Сеулі: захопливі кадри - фото 338271

Американець змінив нестерпну роботу на життя в Сеулі: захопливі кадри - фото 338272

Американець змінив нестерпну роботу на життя в Сеулі: захопливі кадри - фото 338273

Американець змінив нестерпну роботу на життя в Сеулі: захопливі кадри - фото 338274

Американець змінив нестерпну роботу на життя в Сеулі: захопливі кадри - фото 338275

Американець змінив нестерпну роботу на життя в Сеулі: захопливі кадри - фото 338276

Американець змінив нестерпну роботу на життя в Сеулі: захопливі кадри - фото 338277

Американець змінив нестерпну роботу на життя в Сеулі: захопливі кадри - фото 338278

Американець змінив нестерпну роботу на життя в Сеулі: захопливі кадри - фото 338279

Американець змінив нестерпну роботу на життя в Сеулі: захопливі кадри - фото 338280

Американець змінив нестерпну роботу на життя в Сеулі: захопливі кадри - фото 338281

Американець змінив нестерпну роботу на життя в Сеулі: захопливі кадри - фото 338282

Американець змінив нестерпну роботу на життя в Сеулі: захопливі кадри - фото 338283

Американець змінив нестерпну роботу на життя в Сеулі: захопливі кадри - фото 338284

Американець змінив нестерпну роботу на життя в Сеулі: захопливі кадри - фото 338285

Американець змінив нестерпну роботу на життя в Сеулі: захопливі кадри - фото 338286

Американець змінив нестерпну роботу на життя в Сеулі: захопливі кадри - фото 338287

Американець змінив нестерпну роботу на життя в Сеулі: захопливі кадри - фото 338288

Американець змінив нестерпну роботу на життя в Сеулі: захопливі кадри - фото 338289

Американець змінив нестерпну роботу на життя в Сеулі: захопливі кадри - фото 338290

Американець змінив нестерпну роботу на життя в Сеулі: захопливі кадри - фото 338291

Джерело всіх фото: instagram.com/jameslucian

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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