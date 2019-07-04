Американець змінив нестерпну роботу на життя в Сеулі: захопливі кадри

Звичайний хлопець зі США вирішив кардинально змінити своє життя і відправився до Південної Кореї. Тут чоловік захопився зйомкою та почав показувати реальне життя у Сеулі. Зацініть!

Знайомтесь, Джеймс Лукіан МакКовн (JL McKown) – американець, який майже 3 роки тому переїхав до столиці Південної Кореї Сеулу. У США в нього була нестерпна робота, тому він вирішив йти за мрією. Тут чоловік почав викладати англійську мову, але так захопився незвичайною красою нової країни та її особливостями життя, що почав займатись фотографією. Відтак, останні роки МакКовн не лише допомагає людям з мовним бар'єром, а й показує найатмосферніші місця Сеула.

І ще: Чорнобиль сьогодні: з'явилися вражаючі фото покинутої церкви в зоні відчуження

"Я приїхав до Кореї, не знаючи багато про цю країну, але за цей час я закохався у все, що вона пропонує. Тут так багато історій та сучасності, це місто є дуже недооціненим. Важко ігнорувати політичні моменти щодо сусіда на півночі, тому я відчуваю, що чимало людей за межами Кореї мають неправильне уявлення про те, яке тут життя. Я сподіваюсь, що ці фото зможуть показати те, що пропонує велике місто", – відзначає Джеймс.

Джерело всіх фото: instagram.com/jameslucian

Читайте також: Відпочинок у Бакоті: чим вражає українська Атлантида і як туди доїхати