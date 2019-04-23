Американець зловив давню 2-метрову рибу: фотофакт

Американський рибалка зловив найдавнішу рибу вагою 77 кілограмів і завдовжки у два метри. Про це повідомили в групі єгерів The Oklahoma Game Wardens у Facebook.

Рибалка Захарі Саттерфілд відправився порибалити на озеро Тексома, штат Оклахома, США. Для риболовлі чоловік вибрав лук, стріли з гарпуном і волосінь.

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Американець зловив одну з найдавніших риб – алігаторову щуку. Вага риби досягла 77 кілограмів, а довжина – двох метрів. Дістати улов допомогли місцеві єгері, вони ж попросили Саттерфілда почекати біолога, який виміряє рибу.

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