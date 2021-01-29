На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Американець жартома подарував батькам кросворд на 28 тисяч слів: вони його розгадали
-
- 3
Давним-давно, понад 10 років тому, мешканець Канзасу пожартував над батьками, які у той час захоплювалися кросвордами. Він подарував їм величезний кросворд.
Він сягає 213 на 213 сантиметрів, складається з 90 тисяч квадратів для 28 тисяч слів (буцімто найбільший у світі). У комплекті йшла 100-сторінкова брошура з питаннями.
Це цікаво: Коли переборщили з фотошопом: провальні фото з мережі
Подарунок так і лежав без діла, поки не настав 2020 рік, а разом з ним і карантин. Батьки сиділи вдома і нудьгували. Десь у квітні вони згадали про гігантський кросворд – і приступили до роботи.
Усе виявилося трохи простіше, ніж можна було уявити. Як з'ясувалося, монструозний кросворд насправді розділений на дев'ять рівних частин. Однак фрагменти все одно заледве поміщалися на стіл, де подружжя весь рік відгадувало кросворди. На все про все пішло близько 10 місяців.
У січні 2021 року батьки представили синові свою роботу – і пожартували, що тепер йому, своєю чергою, слід перевірити відповіді. Син не розгубився: сказав, що незабаром неодмінно цим займеться, а сам почав шукати найбільше у світі судоку.
Читайте також: У Канаді барбершоп перетворили у кіностудію, щоб обійти обмеження локдауну
-
18:24Повернення техогляду: українцям розповіли, коли почнуться перевірки
-
18:12Гороскоп на 30 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Мінарі: вийшов трейлер драми про корейську сім'ю мігрантів у США
-
17:44Як небанально сказати "я тебе люблю" українською: оригінальні зізнання у коханні
-
17:25Спокуслива наречена Роналду показала, як проводить час біля басейну
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
17:13Експерти iFixit оцінили ремонтопридатність Samsung Galaxy Buds Pro: результат засмучує
-
16:52Навіщо треба з'їдати одну цибулину на день: відповідь дієтолога
-
16:42У Сінгапурському зоопарку уперше народилося левеня з пробірки: милі фото
-
16:21Королівський біограф розповів про будні Єлизавети II
-
16:08Робота Софію запустять у масове виробництво: для чого це зроблять
-
15:52Єдиний у світі родстер Force 1, побудований на базі Dodge Viper, продадуть за шалені гроші
-
15:31Смішно по-українськи: найкращі стендапи ТОП 10 молодих гумористів
-
15:13Три речі, які ніколи не слід робити вранці
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:52Ілон Маск за допомогою одного твіту підняв вартість біткойна на 5000 доларів
-
14:30Японці запустять у космос штучну вагіну для мастурбації у невагомості
-
14:16Телескоп NASA зняв Загублену галактику в сузір'ї Діви
-
13:51У Канаді барбершоп перетворили у кіностудію, щоб обійти обмеження локдауну
-
13:30Демі Мур шокувала змінами у зовнішності через невдалу пластику: фото
-
13:13Як правильно зупинитися на вимогу поліцейських, щоб не отримати штраф
-
12:56У Xiaomi показали безконтактну зарядку, яка заряджатиме гаджети у радіусі кількох метрів
-
12:49Помилка, якої припускаються люди, що перехворіли на коронавірус
-
12:18Найбільшу з нині існуючих акул помітили на пляжі: відео
-
12:00Погода у лютому 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
17:44Як небанально сказати "я тебе люблю" українською: оригінальні зізнання у коханні
-
15:31Смішно по-українськи: найкращі стендапи ТОП 10 молодих гумористів
-
13:13Як правильно зупинитися на вимогу поліцейських, щоб не отримати штраф
-
11:19Настя Каменських – ПОЧУТТЯ: дивіться новий зворушливий кліп, в якому знялася мама співачки
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 січня
-
07:15Погода в Україні 29 січня: точний прогноз на п'ятницю
- 28 січня
-
21:51Експерти DxOMark оцінили можливості камер крихітного iPhone 12 mini
-
19:158 ознак того, що ви точно подобаєтесь жінці
-
16:20Як змінювалася сексуальна ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі: фото 18+
-
14:16У якому віці актори грали батьків і дітей у кіно: фото, які дивують
-
11:51Елайджа Вуд святкує 40 років: добірка найкращих фільмів з іменинником
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 січня
-
07:50Погода в Україні 28 січня: мокрий сніг та ожеледиця
- 27 січня
-
21:55На Pornhub вийшли інструкції для екологічної мастурбації: відео (18+)
-
19:19З різними цілями: для чого насправді зраджують жінки та чоловіки
-
17:57У Google назвали ТОП 10 страв, рецепти яких люди найчастіше шукали у 2020 році
-
15:305 знаків Зодіаку, яким варто бути обачнішими у коханні
-
13:185 порад, які допоможуть уникнути зимової хандри
-
11:18Прості правила харчування, які продовжать життя
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 січня
-
07:33Як зробити кожен ранок бадьорим: прості правила
- 26 січня
-
21:48Яке порно збуджує найшвидше: цікаве дослідження
-
18:55Як жорсткість води впливає на густоту волосся
-
17:15Американка позбулась зайвої ваги і викликала захват мережі (фото)
-
14:15ТОП-4 нові серіали лютого 2021, які варті уваги