Американець жартома подарував батькам кросворд на 28 тисяч слів: вони його розгадали

Давним-давно, понад 10 років тому, мешканець Канзасу пожартував над батьками, які у той час захоплювалися кросвордами. Він подарував їм величезний кросворд.

Він сягає 213 на 213 сантиметрів, складається з 90 тисяч квадратів для 28 тисяч слів (буцімто найбільший у світі). У комплекті йшла 100-сторінкова брошура з питаннями.

Це цікаво: Коли переборщили з фотошопом: провальні фото з мережі

Подарунок так і лежав без діла, поки не настав 2020 рік, а разом з ним і карантин. Батьки сиділи вдома і нудьгували. Десь у квітні вони згадали про гігантський кросворд – і приступили до роботи.

Усе виявилося трохи простіше, ніж можна було уявити. Як з'ясувалося, монструозний кросворд насправді розділений на дев'ять рівних частин. Однак фрагменти все одно заледве поміщалися на стіл, де подружжя весь рік відгадувало кросворди. На все про все пішло близько 10 місяців.

У січні 2021 року батьки представили синові свою роботу – і пожартували, що тепер йому, своєю чергою, слід перевірити відповіді. Син не розгубився: сказав, що незабаром неодмінно цим займеться, а сам почав шукати найбільше у світі судоку.

Читайте також: У Канаді барбершоп перетворили у кіностудію, щоб обійти обмеження локдауну