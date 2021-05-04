На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Американець, який випадково зайшов в одне з казино Лас-Вегаса, став мільйонером
-
- 13
Мандрівник з Аляски зробив ставку у 40 доларів в одному з ігрових автоматів казино The Cosmopolitan на центральному бульварі Лас-Вегаса. А виграш склав понад 2 мільйони доларів.
Як повідомляє газета Seattle Times, чоловік грав на слот-машині Monopoly Millionaire, яка розташована в одному з ігрових залів казино The Cosmopolitan.
І ще: Бізнесмен вигадав ідеальний тест для співбесід: вся суть у каві
"Слот Monopoly Millionaire виправдав свою назву", – йдеться в офіційній заяві казино.
Ім'я переможця не повідомляється, проте представники казино заявляють, що він не був гостем їхнього готелю. Джекпот у 2,1 мільйона доларів вдалося зірвати випадковому відвідувачу казино, пояснюють вони.
Читайте також: Маркетинг майбутнього: знайдіть реальну дівчину в японській рекламі
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 травня
-
08:48Американець, який випадково зайшов в одне з казино Лас-Вегаса, став мільйонером
-
08:22Як різка відмова від хліба може вплинути на організм
-
07:49Рідкісний Volkswagen Golf Rallye виставили на продаж: таких всього 5 тисяч у світі
-
07:10ТОП-5 ідеальних прохолодних напоїв для весни
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
- 03 травня
-
21:44Рідкісний гоночний Ferrari продадуть на аукціоні: фото
-
21:17Netflix показав трейлер продовження серіалу Люцифер
-
20:474 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:13Що значать колірні смужки на тюбиках зубної пасти
-
19:45Даша Астаф'єва у спокусливій білизні засвітила груди
-
19:154 знаки Зодіаку з дуже сильною імунною системою
-
18:45Від пацанки до панянки 5 сезон 10 випуск: дивитись онлайн фінал, хто переміг у реаліті
-
18:33Популярні пісні квітня: плейлист нових треків за місяць
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:14Гороскоп на 4 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:47У мережі з'явився новий портрет принцеси Шарлотти на честь її дня народження
-
17:20120 тисяч доларів на рік: у США шукають людину, якій платитимуть за пиття вина
-
16:44Jerry Heil показала відео у сексуальній білизні
-
16:17Три неприпустимі помилки, які зіпсують смак шашликів
-
15:42У Польщі знайшли місце, де може бути заховане золото Третього рейху
-
15:17Розкута датська фітнес-модель позувала перед камерою повністю голою (18+)
-
15:00День кондитера: найкращі традиційні десерти з різних країн
-
14:43Названий фактор, що впливає на любов до кави
-
14:15У Колізеї до 2023 року побудують нову сцену
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 травня
-
07:10ТОП-5 ідеальних прохолодних напоїв для весни
- 03 травня
-
20:13Що значать колірні смужки на тюбиках зубної пасти
-
18:33Популярні пісні квітня: плейлист нових треків за місяць
-
15:00День кондитера: найкращі традиційні десерти з різних країн
-
12:21Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 травня
- 02 травня
-
20:50Дівчина тижня: пишногруда Мікайла Демайтер, яку називають найсексуальнішою хокеїсткою
-
18:48Шеф-кухар розкрив секрет, як приготувати смачний і соковитий шашлик
-
14:50Як українські зірки відзначають Великдень 2021: святкові фото з паскою
-
11:55МОЗ оновило карантинні зони: хто залишився у "червоних" регіонах
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 травня
-
08:14Привітання з Великоднем у прозі: вітання з Пасхою 2021 своїми словами
- 01 травня
-
20:47Чи допомагає нічний режим краще спати власникам смартфонів: цікаве дослідження
-
18:19Три доступні продукти, які роблять наш сон здоровим і міцним
-
15:17Глазур для паски своїми руками: рецепт приготування в домашніх умовах
-
12:18Про що таємно мріють усі знаки Зодіаку
-
09:54Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 травня
-
08:32Як виглядає дерев'яна копія Land Rover Defender
- 30 квітня
-
20:22Позитивний вплив на сексуальне життя гарантовано: чому каву корисно пити чоловікам
-
17:254 речі, за які ніколи не варто просити вибачення
-
15:00Як змінилися ТОП 10 дітей з фільмів, на яких ми виросли
-
14:15ВИГРАЙ КІЛОГРАМ ГРОШЕЙ ВІД РАДІО MAXIMUM
-
12:204 сигнали серед водіїв, про які багато хто не знає
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 квітня