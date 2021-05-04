Американець, який випадково зайшов в одне з казино Лас-Вегаса, став мільйонером

Мандрівник з Аляски зробив ставку у 40 доларів в одному з ігрових автоматів казино The Cosmopolitan на центральному бульварі Лас-Вегаса. А виграш склав понад 2 мільйони доларів.

Як повідомляє газета Seattle Times, чоловік грав на слот-машині Monopoly Millionaire, яка розташована в одному з ігрових залів казино The Cosmopolitan.

І ще: Бізнесмен вигадав ідеальний тест для співбесід: вся суть у каві

"Слот Monopoly Millionaire виправдав свою назву", – йдеться в офіційній заяві казино.

Ім'я переможця не повідомляється, проте представники казино заявляють, що він не був гостем їхнього готелю. Джекпот у 2,1 мільйона доларів вдалося зірвати випадковому відвідувачу казино, пояснюють вони.

Читайте також: Маркетинг майбутнього: знайдіть реальну дівчину в японській рекламі