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Американець встановив рекорд по розрізанню ківі: відеофакт

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Американець встановив рекорд по розрізанню ківі: відеофакт - фото 1

Житель штату Айдахо у США Девід Раш потрапив у Книгу рекордів Гіннесса. Чоловік розрізав самурайським мечем 65 ківі за хвилину, балансуючи при цьому на дошці.

Американець Девід Раш встановлює рекорди в рамках організованої ним кампанії з популяризації природничих наук. Так, за відчайдухом числиться вже понад 150 досягнень в Книзі рекордів Гіннесса. Нещодавно він випив літр лимонаду через соломинку за 16,53 секунди. А минулого року чоловік зміг зламати за хвилину 98 олівців.

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А цього разу Девід Раш потрапив до Книги рекордів Гіннесса за спритне володіння самурайським мечем. Чоловік розрізав ним 65 ківі за хвилину. Помічник кидав в сторону Раша фрукти, а той розрізав їх гострим лезом меча на льоту. При цьому рекордсмен балансував на дошці.

"Повірте в себе, і ви зможете багато", – прокоментував після реєстрації досягнення американець.

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Джерело: upi
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