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Lamborghini Countach принцеси Саудівської Аравії виставили на продаж

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Усього випустили два такі Lamborghini Countach - фото 1
Усього випустили два такі Lamborghini Countach

Суперкар Lamborghini Countach LP400 Periscopica, у 1970-х подарований на день народження саудівській принцесі Далаль Бінт Сауд аль-Сауд, виставлений на продаж в Америці. Автомобіль брав участь у Конкурсі елегантності Пеббл-Біч 2021.

Там він виставлявся у рамках експозиції, присвяченої 50-річчю Countach. Перед продажем він пройшов повне технічне обслуговування та за весь час був у руках лише трьох власників, пише видання Motor.

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Пробіг – 54 571 кілометр. Ціна, як правило, не називається, проте вона може виявитися досить високою, тому що тільки два Countach з усього тиражу отримали поєднання фіолетового кузова та білого салону.

Lamborghini Countach принцеси Саудівської Аравії виставили на продаж - фото 490948
Lamborghini Countach принцеси Саудівської Аравії виставили на продаж - фото 490946

Тираж Lamborghini Countach LP400 Periscopica склав 150 екземплярів. Суперкари оснащували карбюраторним V12 3.9 (375 сил і 361 Нм) у парі з п'ятиступеневою "механікою", і з аукціонів такі машини зараз йдуть за 800 000 – 900 000 євро. Фішка цього екземпляра – колір кузова Viola Salchi та салон зі шкіри Bianco, причому Countach з таким поєднанням за весь час було лише два.

Lamborghini Countach принцеси Саудівської Аравії виставили на продаж - фото 490944

Автомобіль зареєстрований 21 грудня 1976 – першим власником стала королівська родина Саудівської Аравії. Чоловік принцеси Далаль Бінт Сауд аль-Сауд подарував машину дружині на день народження, вибравши її улюблену колірну схему (судячи з архівних знімків, у королівському гаражі Countach сусідив з Ferrari 400 брата Далаль).

1979-го Countach купив американський бізнесмен і переправив до Штатів. У майстерні Juniors House of Colors суперкар перефарбували в чорний (фіолетовий з білим вийшли з моди), і лише третій власник повернув автомобілю оригінальне забарвлення.

Lamborghini Countach принцеси Саудівської Аравії виставили на продаж - фото 490947
Lamborghini Countach принцеси Саудівської Аравії виставили на продаж - фото 490943

Дводверка брала участь у Конкурсі елегантності Пеббл-Біч 2021 року, де виставлялася в рамках експозиції, присвяченої 50-річчю Countach. Там же дебютував новий Countach LPI 800-4 на гібридному шасі Sian FKP 37. Скільки продавець хоче отримати за машину, невідомо. Ціну дилерський центр MM Garage озвучить лише за особистого звернення.

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