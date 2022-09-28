Американець випадково зняв на відео білу акулу, яка кружляла біля нього

Затятому рибалці Ілану Туссє вдалося зняти на відео велику білу акулу, яка плавала просто біля нього. Щоправда, спочатку американець прийняв морського хижака за величезний сірий підводний човен. Словом, від цих кадрів холоне кров.

Так, біля узбережжя Каліфорнії рибалка Ілан Туссіє зняв на відео свою зустріч з великою білою акулою. Відповідні ролики опубліковані на YouTube-каналі Fisherman's Chronicles.

До теми: В Австралії виловили глибоководну акулу зі зловісною усмішкою, яка схожа на людську

Як видно з кадрів, акула почала кружляти навколо його рибальського каяка. В той час блогера охопив жах, але йому все ж таки вдалося зняти великого хижака в його природному середовищі. На думку чоловіка, рибина була приблизно тієї ж довжини та ширини, що й його човен.

Я розумів, що вона могла легко перевернути мій каяк, якби захотіла, я боявся за своє життя. Разом з тим, усвідомлював те, що нічого не можу зробити, і просто отримував задоволення від плавання, – зізнався Ілан Туссіє.

До слова! Великі білі акули часто зустрічаються біля берегів штату Каліфорнія, особливо в теплі літні місяці.

Читайте також: Науковці підрахували, скільки мурах проживає на Землі та визначили їхню загальну вагу