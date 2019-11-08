Американець створив реактивну копію бетмобіля: відео

Житель американського штату Іллінойс Браян Хендлер зібрав точну копію Бетмобіля з реактивним двигуном. На машині встановлений двигун Boeing. Під час їзди суперкар викидає полум'я і може розвертати корпус на 360 градусів.

Американець разом зі своїм батьком збудував точну копію автомобіля з фільму Бетмен 1989 року. На машину чоловіки встановили реактивний двигун Boeing.

І ще: Rolls-Royce випустив розкішну версію кросовера для багатіїв

З кузова автомобіля General Motors XX століття ентузіасти створили автомобільну раму, для мотора Boeing-502 масою в 1 тонну. Двигун також вивергає язики полум'я, як у фільмі. Як американець зміг дістати реактивний двигун, він не уточнив. Хендлер пожартував, що дружина дозволила купити його на eBay.

На створення Бетмобіля в американців пішло чотири роки. Довжина машини становить 6,7 метра, маса – 2,3 тонни. Авто може підніматися і розвертати корпус на 360 градусів, а потім продовжувати рух.

Дивіться також: Надзвуковий болід розігнався до 790 км/год: шалене відео