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Американець розробив комп'ютер на випадок кінця світу: фото

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Raspberry Pi Recovery Kit – комп'ютер для апокаліпсиса - фото 1
Raspberry Pi Recovery Kit – комп'ютер для апокаліпсиса / theverge

Американський винахідник Джей Дошер розробив Raspberry Pi Recovery Kit – кастомізований комп'ютер на випадок кінця світу. Його пристрій здатний працювати у найекстремальніших умовах.

Свій пристрій ентузіаст забезпечив водонепроникним корпусом, ретро-перемикачами, механічною ортолінійною клавіатурою, деталями, надрукованими на 3D-принтері. Творець запевняє, що його дітище спеціально створено для апокаліпсиса. Також Raspberry Pi Recovery Kit має 7-дюймовий сенсорний дисплей, батарею, клавіатуру 5z6p Plaid і пятипортовий мережевий комутатор Netgear.

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Джей Дошер окрему увагу приділив футляру, в якому зберігається його пристрій. Спеціальну картонну коробку він обклеїв зсередини фольгою. Як зауважив винахідник, це "ідеальний варіант для параноїків, які турбуються про електромагнітні імпульси, здатні вивести будь-яку електроніку з ладу".

Raspberry Pi Recovery Kit належить до типу пристроїв, відомих як "кібердекі", які назвали в честь комп'ютерів з фантастичного роману Вільяма Гібсона "Нейромант".

Американець розробив комп'ютер на випадок кінця світу: фото - фото 442572

Американець розробив комп'ютер на випадок кінця світу: фото - фото 442574

Американець розробив комп'ютер на випадок кінця світу: фото - фото 442575

Американець розробив комп'ютер на випадок кінця світу: фото - фото 442573
Американець розробив комп'ютер на випадок кінця світу: фото - фото 442571

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Джерело: theverge
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