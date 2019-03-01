Американець розповів, як правильно вибирати дівчину: відеоінструкція

Житель США опублікував відеоінструкцію, в якій розкрив секрет вірного вибору дівчини для відносин. Вказівки допомагають визначити характер дівчини по її манікюру. Ролик став інтернет-хітом.

У відеоролику хлопець розповідає, як не помилитися при виборі дівчини, ґрунтуючись на манікюрі потенційної обраниці. Ролик був опублікований в Twitterі і набрав за три дні понад 4 мільйона переглядів.

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Автор допису зазначив, що з літа 2018 року займався вивченням видів жіночого манікюру, а саме: кольори, форму і довжину нігтів.

У підсумку він сформулював висновок про те, який саме манікюр властивий тому чи іншому типажу дівчини. Так, кислотно-жовті, а також червоні і яскраво-зелені кольори, на його думку, представляють для чоловіків небезпеку. Також в категорію небезпечних дівчат він відніс власниць загострених форм нігтів, а також тих, у кого довгі нігті.

Tired of chasing the wrong girl? Just found out your girl is psycho? Want to know the signs before making that investment? My book “Nails At First Sight” will help you. pic.twitter.com/oFRq9eXJkx — Rocky (@ItsRockkky) 26 лютого 2019 р.

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