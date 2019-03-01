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Американець розповів, як правильно вибирати дівчину: відеоінструкція

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Як вибрати дивчину - фото 1
Як вибрати дивчину / kitchendecor

Житель США опублікував відеоінструкцію, в якій розкрив секрет вірного вибору дівчини для відносин. Вказівки допомагають визначити характер дівчини по її манікюру. Ролик став інтернет-хітом.

У відеоролику хлопець розповідає, як не помилитися при виборі дівчини, ґрунтуючись на манікюрі потенційної обраниці. Ролик був опублікований в Twitterі і набрав за три дні понад 4 мільйона переглядів.

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Автор допису зазначив, що з літа 2018 року займався вивченням видів жіночого манікюру, а саме: кольори, форму і довжину нігтів.

У підсумку він сформулював висновок про те, який саме манікюр властивий тому чи іншому типажу дівчини. Так, кислотно-жовті, а також червоні і яскраво-зелені кольори, на його думку, представляють для чоловіків небезпеку. Також в категорію небезпечних дівчат він відніс власниць загострених форм нігтів, а також тих, у кого довгі нігті.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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