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9-річний хлопчик у США випадково виграв забіг на 10 кілометрів: кумедний випадок

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Хлопчик замість 5 кілометрів пробіг 10 - фото 1
Хлопчик замість 5 кілометрів пробіг 10

Кейд Ловелл з Міннесоти випадково виграв 10-кілометровий забіг, переплутавши маршрути. Спочатку він задумував пробігти 5 кілометрів, але щось пішло не так. Це дозволило 9-річному малому перемогти.

Хлопчик зізнається, що переплутав повороти, що й стало причиною його випадкової перемоги.

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Я просто біг. Коли я помітив поворот для 5-кілометрової траси, жінка сказала, що мені потрібно продовжувати бігти прямо. Тому я продовжував бігти по прямій. Це трохи збило мене з пантелику, – розповів Кейд.

Він зрозумів, що пробіг іншу трасу, ближче до кінця шляху, коли побачив 10-кілометрову відмітку.

"Я тільки подумав тоді, що мама буде лаятися", – додав він.

Парубок випадково прибіг першим - фото 359101
Парубок випадково прибіг першим

Мама Кейда Хізер Ловелл розповіла, що тоді не на жарт перелякалась та навіть заплакала від хвилювань, бо, за її словами, такого раніше не траплялося. Коли син не прибіг до фінішу 5-кілометрової гонки, Хізер почала шукати його і привернула до допомоги різних людей, в тому числі пожежних.

"Я була смертельно налякана, але тепер ми сміємося з цього. Напевно, цю історію він буде розповідати своїм майбутнім дітям", – зазначила мати.

Кейд пробіг 10-кілометрову трасу за 48 хвилин і посів перше місце. Дев'ятирічний бігун також виявився наймолодшим учасником забігу. Друге місце посів 40-річний чоловік, котрий прибіг на хвилину пізніше.

"Я зберігав темп", – скромно прокоментував Кейд свій успіх. Він також розповів, що цієї зими планує брати участь в юнацьких Олімпійських іграх.

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Джерело: SC Times
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