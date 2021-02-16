80-річному рознощику газет подарували електровелосипед: він передумав іти на пенсію

У Великій Британії 80-річний рознощик газет Джордж Бейлі отримав у подарунок. електровелосипед. Після цього він вирішив відкласти вихід на пенсію.

Джордж Бейлі почав розвозити газети, коли йому було ще 11 років. Подорослішавши, він працював біржовим маклером, але на пенсії вирішив повернутися до професії своєї юності та займається цим уже 16 років.

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Чоловік вважається одним з найстаріших рознощиків преси у країні та вже задумався про відхід на пенсію. Про нього дізнався виробник велосипедів Raleigh and Evans Cycles, і представники компанії вирішили подарувати йому на ювілей електровелосипед.



Електровелосипед дозволить чоловікові продовжити свою роботу

"Усвідомлювати, що тепер я можу продовжувати займатися улюбленою справою, з невеликою допомогою сучасних технологій, – просто фантастика. Можливо, я ще буду цим займатися, коли мені буде 90. Це дало мені нове життя", – сказав Бейлі.

Поїздка щоранку займає у нього близько години. Щодня чоловік доставляє 31 газету.

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