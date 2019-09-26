Американець побував у 45 країнах і надихає на мандри: яскраві фото

Талановитий фотограф подорожує світом, показуючи найкрасивіші куточки різних країн, і від цих знімків виникає бажання пакувати валізи та вирушати за мрією! Це справді варто побачити.

Знайомтесь, Коді Дрю Дункан (Cody Drew Duncan) – 25-річний завзятий мандрівник та шукач пригод зі США. Хлопець придбав собі камеру приблизно тоді ж, коли й квиток в один бік до Південно-Схудної Азії, і відтоді подорожі та зйомка – невіддільна частина його життя.

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"Мені пощастило побувати у понад 45 країнах під час моїх мандрівок та отримати незабутні спогади. Моя мета – надихнути людей подорожувати, щоб вони могли також бути у захваті від світу та його мешканців, як і я", – ділиться Коді. І справді, навіть за його сторінкою в соцмережі Instagram стежать вже понад 42 тисячі захоплених користувачів.

Джерело всіх фото: instagram.com/thenomad

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