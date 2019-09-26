Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Американець побував у 45 країнах і надихає на мандри: яскраві фото

  • 25
Подорожі Коді Дрю Дункана - фото 1
Подорожі Коді Дрю Дункана / instagram.com/thenomad

Талановитий фотограф подорожує світом, показуючи найкрасивіші куточки різних країн, і від цих знімків виникає бажання пакувати валізи та вирушати за мрією! Це справді варто побачити.

Знайомтесь, Коді Дрю Дункан (Cody Drew Duncan) – 25-річний завзятий мандрівник та шукач пригод зі США. Хлопець придбав собі камеру приблизно тоді ж, коли й квиток в один бік до Південно-Схудної Азії, і відтоді подорожі та зйомка – невіддільна частина його життя.

І ще: Машину вже купив? Затишний і доброзичливий Вільнюс, який треба побачити на власні очі

"Мені пощастило побувати у понад 45 країнах під час моїх мандрівок та отримати незабутні спогади. Моя мета надихнути людей подорожувати, щоб вони могли також бути у захваті від світу та його мешканців, як і я", – ділиться Коді. І справді, навіть за його сторінкою в соцмережі Instagram стежать вже понад 42 тисячі захоплених користувачів.

Американець побував у 45 країнах і надихає на мандри: яскраві фото - фото 357526

Американець побував у 45 країнах і надихає на мандри: яскраві фото - фото 357527

Американець побував у 45 країнах і надихає на мандри: яскраві фото - фото 357528

Американець побував у 45 країнах і надихає на мандри: яскраві фото - фото 357529

Американець побував у 45 країнах і надихає на мандри: яскраві фото - фото 357530

Американець побував у 45 країнах і надихає на мандри: яскраві фото - фото 357531

Американець побував у 45 країнах і надихає на мандри: яскраві фото - фото 357532

Американець побував у 45 країнах і надихає на мандри: яскраві фото - фото 357533

Американець побував у 45 країнах і надихає на мандри: яскраві фото - фото 357534

Американець побував у 45 країнах і надихає на мандри: яскраві фото - фото 357535

Американець побував у 45 країнах і надихає на мандри: яскраві фото - фото 357536

Американець побував у 45 країнах і надихає на мандри: яскраві фото - фото 357537

Американець побував у 45 країнах і надихає на мандри: яскраві фото - фото 357538

Американець побував у 45 країнах і надихає на мандри: яскраві фото - фото 357539

Американець побував у 45 країнах і надихає на мандри: яскраві фото - фото 357540

Американець побував у 45 країнах і надихає на мандри: яскраві фото - фото 357541

Американець побував у 45 країнах і надихає на мандри: яскраві фото - фото 357542

Американець побував у 45 країнах і надихає на мандри: яскраві фото - фото 357543

Американець побував у 45 країнах і надихає на мандри: яскраві фото - фото 357544

Американець побував у 45 країнах і надихає на мандри: яскраві фото - фото 357545

Джерело всіх фото: instagram.com/thenomad

Вам знадобиться: ТОП-5 гаджетів для подорожі, які полегшать вам мандрівку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ґаджети, які мають бути у кожної порядної ґаздині на кухні
  • 24 вересня, 12:15
  • 1202
Страви з грибами: найкращі рецепти з фото
  • 21 вересня, 16:11
  • 2519
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1779091
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл