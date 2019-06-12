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Американець надихає на мандри яскравими фото

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Подорожі світом Даба Зеллера - фото 1
Подорожі світом Даба Зеллера / instagram.com/dub.zeller

Талановитий фотограф подорожує різними куточками світу, надихаючи людей пакувати портфелі та досліджувати нові країни. Зацініть!

Знайомтесь, Даб Зеллер (Dub Zeller) – фотограф та авантюрист, який зараз мешкає та працює у американському місті Портленд. Весь вільний час хлопець присвячує подорожам та зйомці. Куди б не пролягав шлях, Даб завжди бере з собою камеру та намагається зафіксувати найкрасивіші та найцікавіші куточки світу. А за подорожами Зеллера в соцмережі Instagram стежать понад 12 тисяч користувачів. Насолоджуйтесь:

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Американець надихає на мандри яскравими фото - фото 333715

Американець надихає на мандри яскравими фото - фото 333716

Американець надихає на мандри яскравими фото - фото 333717

Американець надихає на мандри яскравими фото - фото 333718

Американець надихає на мандри яскравими фото - фото 333719

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Американець надихає на мандри яскравими фото - фото 333721

Американець надихає на мандри яскравими фото - фото 333722

Американець надихає на мандри яскравими фото - фото 333723

Американець надихає на мандри яскравими фото - фото 333724

Американець надихає на мандри яскравими фото - фото 333725

Американець надихає на мандри яскравими фото - фото 333726

Американець надихає на мандри яскравими фото - фото 333727

Американець надихає на мандри яскравими фото - фото 333728

Американець надихає на мандри яскравими фото - фото 333729

Американець надихає на мандри яскравими фото - фото 333730

Американець надихає на мандри яскравими фото - фото 333731

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Американець надихає на мандри яскравими фото - фото 333733

Джерело всіх фото: instagram.com/dub.zeller

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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