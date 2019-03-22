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Американець малює у небі за допомогою квадрокоптера: ефектні фото

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Фотограф робить шедевральні фото за допомогою дронів - фото 1
Фотограф робить шедевральні фото за допомогою дронів

У 2018 році фотограф з Чикаго Рубен Ву представив свій проект Lux Noctis. Серія знімків демонструє ландшафтні пейзажі регіонів США, штучно освітлені за допомогою спеціальних ламп на квадрокоптерах.

Потім у рамках проекту Ву за допомогою тривалої витримки вирішив додавати на фотографії слід від квадрокоптера, який літав над локацією і висвітлював місце зйомки. У результаті на небі вимальовувався величезний світловий "німб" або інші геометричні фігури, що створюють сюрреалістичну картинку та доповнюють знімок.

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У результаті фотограф представив новий проект Aeroglyphs. Використовуючи все ту ж техніку зйомки, він створює геометричні фігури в повітрі з вузьких ліній.

Американець малює у небі за допомогою квадрокоптера: ефектні фото - фото 316253

Американець малює у небі за допомогою квадрокоптера: ефектні фото - фото 316254

Американець малює у небі за допомогою квадрокоптера: ефектні фото - фото 316255

Американець малює у небі за допомогою квадрокоптера: ефектні фото - фото 316256

Американець малює у небі за допомогою квадрокоптера: ефектні фото - фото 316257

Американець малює у небі за допомогою квадрокоптера: ефектні фото - фото 316258

Американець малює у небі за допомогою квадрокоптера: ефектні фото - фото 316259

Американець малює у небі за допомогою квадрокоптера: ефектні фото - фото 316260

Американець малює у небі за допомогою квадрокоптера: ефектні фото - фото 316261

Американець малює у небі за допомогою квадрокоптера: ефектні фото - фото 316262

Американець малює у небі за допомогою квадрокоптера: ефектні фото - фото 316263

Серія стала продовженням його проекту Lux Noctis, але тепер фотографії фокусуються на красі світлових ліній у вигляді фігур, а не на освітлених ландшафтах.

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Джерело: reubenwu
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