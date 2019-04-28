Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Великдень Володимир Зеленський

Зміна локації: ралі Dakar переїхало до Саудівської Аравії

  • 15
Dakar 2020 пройде у Саудівській Аравії - фото 1
Dakar 2020 пройде у Саудівській Аравії

Організатори Dakar оголосили про перенесення ралі-рейду в Саудівську Аравію. Легендарний позашляховий марафон, який проводиться з 1979 року, відзначить свій близькосхідний дебют вже у січні наступного року. Останні 10 років гонка проходила по території країн Південної Америки.

Маршрут "Dakar 2020" прокладений практично через всі адміністративні округи Саудівської Аравії. Гонка стартує в місті Джидда, де розташований легендарний фонтан короля Фахда, що викидає воду зі швидкістю 375 кілометрів на годину. Потім пілотів і механіків чекає відпочинок у столиці країни Ер-Ріяді. Розвернувшись в регіоні Еш-Шаркія, Dakar фінішує в місті-курорті Аль Кідд, неподалік Ер-Ріяда, будівництво якого почалося торік.

І ще: Volkswagen встановив новий рекорд Нюрбургрингу, але є одне "але"

Старт першого Dakar відбувся 26 грудня 1978 року. 182 учасники зібралися на площі Трокадеро у Парижі, щоб вперше подолати 10 тисяч кілометрів до столиці Сенегалу. Гонку проводили на африканському континенті аж до 2007 року. У 2008 році через атаки терористів і загибелі чотирьох громадян Франції ралі-рейд скасували, а роком пізніше перенесли до Південної Америки.

Зміна локації: ралі Dakar переїхало до Саудівської Аравії - фото 324368

Попередній Dakar пройшов на території Перу. Стартували гонщики в Лімі, проїжджали на півдні країни, на регіоні Такна, і фінішували знову в Лімі. Маршрут ралі-рейду на 70 відсотків складався з піщаних спецділянок, що проходять через пустелі Іки.

Наступного року запрошуємо Dakar до Львова, адже тут теж вдосталь піску! Щоправда, проводити його доведеться навесні.

Зміна локації: ралі Dakar переїхало до Саудівської Аравії - фото 324367

Читайте також: Представлений найшвидший відкритий Aston Martin в історії

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Месники: Завершення: рецензія зі спойлерами, які змусять плакати
  • 25 квітня, 18:15
  • 407
Великдень в Європі: чому категорично не варто планувати подорож на свята
  • 25 квітня, 19:25
  • 210
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1424335
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології