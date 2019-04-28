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Зміна локації: ралі Dakar переїхало до Саудівської Аравії
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Організатори Dakar оголосили про перенесення ралі-рейду в Саудівську Аравію. Легендарний позашляховий марафон, який проводиться з 1979 року, відзначить свій близькосхідний дебют вже у січні наступного року. Останні 10 років гонка проходила по території країн Південної Америки.
Маршрут "Dakar 2020" прокладений практично через всі адміністративні округи Саудівської Аравії. Гонка стартує в місті Джидда, де розташований легендарний фонтан короля Фахда, що викидає воду зі швидкістю 375 кілометрів на годину. Потім пілотів і механіків чекає відпочинок у столиці країни Ер-Ріяді. Розвернувшись в регіоні Еш-Шаркія, Dakar фінішує в місті-курорті Аль Кідд, неподалік Ер-Ріяда, будівництво якого почалося торік.
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Старт першого Dakar відбувся 26 грудня 1978 року. 182 учасники зібралися на площі Трокадеро у Парижі, щоб вперше подолати 10 тисяч кілометрів до столиці Сенегалу. Гонку проводили на африканському континенті аж до 2007 року. У 2008 році через атаки терористів і загибелі чотирьох громадян Франції ралі-рейд скасували, а роком пізніше перенесли до Південної Америки.
Попередній Dakar пройшов на території Перу. Стартували гонщики в Лімі, проїжджали на півдні країни, на регіоні Такна, і фінішували знову в Лімі. Маршрут ралі-рейду на 70 відсотків складався з піщаних спецділянок, що проходять через пустелі Іки.
Наступного року запрошуємо Dakar до Львова, адже тут теж вдосталь піску! Щоправда, проводити його доведеться навесні.
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