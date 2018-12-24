У США випробували надпотужну авіабомбу: відео

Військово-повітряні сили США провели випробування вдосконаленої версії найпотужнішої неядерної авіабомби GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Випробування провели на території штату Міссурі. На відео, поширеному авіаційним порталом The Aviationist, видно, як бомбардувальник B-2 Spirit скидає снаряд, який розкриває стабілізатори під час польоту. Через кілька секунд після падіння боєприпасу від землі піднімається вогняний стовп.

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GBU-57 розроблена у США авіабудівним концерном Boeing. Маса авіабомби становить понад 13 тонн. Вона здатна проникати у грунт перед вибухом на глибину до 61 м. До 2018 року боєприпас модернізували, удосконаливши характеристики для атаки цілей, які розташовані на значній глибині.

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