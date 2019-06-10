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Amazon запускає Shazam для одягу: як це працює

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Що таке StyleSnap - фото 1
Що таке StyleSnap

Компанія Amazon вирішила полегшити пошуки одягу для своїх клієнтів, тому створила незвичайний додаток, який допоможе знайти обрану річ без зайвих зусиль. Як працює новинка – читайте далі.

Компанія Amazon вирішила не пасти задніх у роботі зі штучним інтелектом та запустила своєрідний Shazam для одягу, а саме інструмент StyleSnap.

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"Amazon це гігантський онлайн-майданчик, але є ще один сектор, який йому належить зламати: мода. Щоб проникнути на цей прибутковий ринок, компанія представляє новий інструмент на основі штучного інтелекту під назвою StyleSnap, який допоможе покупцям знайти одяг для покупки", – йдеться у повідомленні.

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Engadget

Як це працює: StyleSnap – додаток на смартфон, який допомагає знайти бажану річ. Достатньо зробити фото фаворита чи завантажити його та чекати на результати пошуку серед схожих товарів на платформі Amazon.

Додамо, що схожа можливість є також на Asos та на AliExpress, тому навряд чи Amazon чимось вразить покупців.

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Джерело: epravda
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