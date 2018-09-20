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Amazon відкриє три тисячі магазинів без продавців

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План по розширенню мережі супермаркетів зараз на узгодженні - фото 1
План по розширенню мережі супермаркетів зараз на узгодженні / bloomberg

Amazon планує відкрити 3 тисячі супермаркетів Amazon Go без продавців і охорони до 2021 року.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні джерела. При вході в супермаркет покупцеві потрібно встановити додаток Amazon Go і прикласти смартфон до спеціальних сенсорів.

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Після цього технології комп'ютерного зору, алгоритми глибокого навчання і система датчиків (багато з яких спочатку розроблялися для безпілотних автомобілів) починають відстежувати кожен крок покупця. Коли клієнт бере товар з полиці і кладе його в кошик, система записує покупку на рахунок в додатку.

Джерело агентства розповів, що зараз план по розширенню мережі супермаркетів знаходиться на узгодженні в керівництві компанії. Представник Amazon відмовився від коментарів.

А ще Amazon у 2016 році запатентувала металеві клітки для перевезення співробітників по складах компанії. Патент отримав назву "Система та метод транспортування персоналу в зоні активної роботи".

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Джерело: bloomberg
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