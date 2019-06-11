Amazon став найдорожчим брендом у світі

Компанія Amazon очолила сотню найдорожчих брендів у світі. За рік його вартість збільшилася більше ніж на половину. Про це свідчить рейтинг BrandZ's 2019 Top 100 Most Valuable Global Brands.

Вартість Amazon у 2019 році досягла 315,5 мільярда доларів. Apple також піднялася в рейтингу, зайнявши другу сходинку з вартістю 309,5 мільярда доларів. Після 12 років на чолі списку Google опустився на третю сходинку – компанія коштує 309 мільярдів доларів.

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Найдорожчі бренди світу

До переліку також увійшов Facebook – соціальна мережа зайняла шосту позицію і коштує 159 мільярдів доларів. Варто відзначити також Alibaba – прямого конкурента Amazon з Китаю, який з кожним роком піднімається все вище в рейтингу, хоча в нинішньому році зайняв сьому сходинку.

Найбільш швидкозростаючим брендом став Instagram: у 2019 році його вартість збільшилася на 95% і досягла 28,2 мільярда доларів.

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