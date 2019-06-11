Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорнобиль Євро 2020 Парламентські вибори 2019

Amazon став найдорожчим брендом у світі

  • 19
Top Global Brands 2019 - фото 1
Top Global Brands 2019 / ft

Компанія Amazon очолила сотню найдорожчих брендів у світі. За рік його вартість збільшилася більше ніж на половину. Про це свідчить рейтинг BrandZ's 2019 Top 100 Most Valuable Global Brands.

Вартість Amazon у 2019 році досягла 315,5 мільярда доларів. Apple також піднялася в рейтингу, зайнявши другу сходинку з вартістю 309,5 мільярда доларів. Після 12 років на чолі списку Google опустився на третю сходинку – компанія коштує 309 мільярдів доларів.

І ще: У цьому місті найвищі у світі зарплати

Найдорожчі бренди світу - фото 333440
Найдорожчі бренди світу

До переліку також увійшов Facebook – соціальна мережа зайняла шосту позицію і коштує 159 мільярдів доларів. Варто відзначити також Alibaba – прямого конкурента Amazon з Китаю, який з кожним роком піднімається все вище в рейтингу, хоча в нинішньому році зайняв сьому сходинку.

Найбільш швидкозростаючим брендом став Instagram: у 2019 році його вартість збільшилася на 95% і досягла 28,2 мільярда доларів.

Читайте також: Як людина за 50 років змінила планету

Джерело: millwardbrown
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Xiaomi Mi Band 4: чому нове покоління фітнес-браслетів приречене на провал
  • Вчора, 12:14
  • 755
10 дурних запитань, які варто поставити хірургу
  • Вчора, 17:21
  • 836
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1528686
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Економіка Новини