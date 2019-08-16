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Amazon пожертвує непродані товари благодійним організаціям

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Раніше непроданий товар утилізовували - фото 1
Раніше непроданий товар утилізовували

Компанія Amazon тепер жертвуватиме товари, які не продалися благодійним організаціям. Зауважимо, що раніше вона їх утилізувала.

Amazon представив у США і Великобританії нову програму Fulfilled by Amazon Donations.

І ще: В Україну може зайти Amazon: нові подробиці

В її рамках сотні тисяч продуктів, які незалежні постачальники не змогли продати, надійдуть у некомерційні організації США і низку британських благодійних організацій, таких як Barnardo, Newlife і Salvation Army.

Програма почне працювати з 1 вересня для всіх продавців на Amazon. Мета програми – зменшити кількість відходів. До введення програми Amazon стягувала від $ 0,15 до $ 0,35 за одиницю товару, що зберігається на складах, щоб позбутися від нерозпроданого. Цікаво, що у рамках програми FBA Donations сума оплати не зміниться.

Товар, що не продався віддадуть на благодійність - фото 348186
Товар, що не продався віддадуть на благодійність

Раніше Amazon знищував товари, які залишилися. У травні CBS повідомляли, що один зі складів Amazon за дев'ять місяців відправив 293 000 продуктів на звалище, а за 2018 рік тільки у Франції найбільший у світі ритейлер викинув близько 3 млн телевізорів.

Читайте також: Amazon став найдорожчим брендом у світі

Джерело: aboutamazon
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