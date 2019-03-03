Amazon планує відкрити нову мережу продуктових магазинів

Онлайн-рітейлер Amazon збирається відкрити нову мережу продуктових магазинів, перший з них почне працювати вже в 2019 році. Функціонувати такий тип магазинів почне спершу в Лос-Анджелесі.

Як повідомляє джерело, в Amazon розраховують, що десятки торгових точок з'являться в кількох найбільших американських містах, серед яких Сан-Франциско (штат Каліфорнія), Сіетл (штат Вашингтон), Чикаго (штат Іллінойс), Вашингтон (округ Колумбія) і Філадельфія (штат Пенсільванія). При цьому, перший магазин, як передбачається, відкриють в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія) у кінці цього року.

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Перший продуктовий магазин відкриється у Лос-Анджелесі

Нові магазини будуть відрізнятися від мережі Whole Foods Market, яку контролює Amazon. У ній продають переважно органічні продукти харчування без штучних консервантів і барвників.

У компанії, зокрема, розглядають можливість придбання вже існуючих торгових точок для подальшого їхнього включення в мережу. Відповідно до одного з розглянутих в Amazon планів, компанія може відкрити в цілому 2 тисячі магазинів.

Amazon є найбільшою в світі корпорацією, що продає товари і послуги через інтернет. Вона була заснована в 1994 році підприємцем Джеффом Безосом. Від продажу книг і музичних платівок компанія поступово перейшла до торгівлі відеозаписами, відеоіграми і побутовою електронікою, а також першою в США запропонувала користувачам її сайту послугу платного скачування фільмів з можливістю перегляду без підключення до інтернету. В Amazon працюють понад 600 тисяч осіб, вона базується в Сіетлі. Безос є зараз найбагатшою людиною в світі. За оцінками агентства Bloomberg, його статки перевищують 138 мільярдів доларів.

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