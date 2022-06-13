У 2024 році з'явиться електрокар, як машина у фільмі "Назад у майбутнє"

Легендарне авто від DeLorean скоро зможе потішити поціновувачів незвичних машин – у компанії планують випустити електрокар за мотивами автомобіля з фільму "Назад у майбутнє". Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Це буде авто у вигляді сучасного електричного купе Alpha 5 з дверима "Крило чайки", із запасом ходу в 483 км на одному заряді та максимальною швидкістю у 241 км/год, як повідомляє видання ITC.ua. Авто буде схоже за характеристиками на Mercedes-AMG GT та Porsche Taycans.

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Виробництво DeLorean Alpha5 розпочнеться в Італії у 2024 році, проте перший показ наживо можливий вже у серпні наступного року.

Відомо, що випуск Alpha 5 – це лише перші плани DeLorean. У компанії розповіли, що наступною моделлю стане купе з бензиновим двигуном V8, за яким піде акумуляторно-електричний седан і, нарешті, найголовніше, спортивний позашляховик преміумкласу з водневим двигуном.

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