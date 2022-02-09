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Аманда Сейфрід зіграла засновницю Theranos: дивіться трейлер мінісеріалу

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Дивіться трейлер серіалу вибула - фото 1
Дивіться трейлер серіалу вибула

Стрімінговий сервіс Hulu представив перший трейлер мінісеріалу The Dropout ("Вибула"). У ньому Аманда Сейфрід зіграла засновницю біотехнологічного стартапу Theranos Елізабет Холмс, яку судять за шахрайство.

До його виходу на стрімінговому сервісі залишилися лічені дні. А поки дивіться трейлер мінісеріалу "Вибула" на Радіо MAXIMUM.

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У 2002 році Холмс вступила до Стенфордського університету, а вже через рік покинула навчання та вирішила створити медичний стартап. Мінісеріал розповість про те, як 19-річна дівчина задумала та реалізувала свій проєкт, залучила величезні інвестиції й очолила рейтинг найбагатших жінок США за версією Forbes. Також глядачам покажуть, як розкрився її обман і Холмс стала звинувачуваною у кримінальній справі.

Вибула, дивіться трейлер серіалу про засновницю мінісеріалу Theranos:

Прем’єра шоу відбудеться 3 березня. Крім Сейфрід у серіалі знімалися Навін Ендрюс, Стівен Фрай, Майкл Айронсайд, Лорі Меткалф та інші.

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