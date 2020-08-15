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Alyosha народила дівчинку: перше фото щасливих батьків

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Alyosha - фото 1
Alyosha / instagram

Лідер групи Антитіла Тарас Тополя і співачка Alyosha (Олена Тополя) втретє стали батьками. Жінка народила дівчинку Марію.

Про поповнення в родині повідомили самі зірки на своїх сторінках в Instagram, опублікувавши зворушливий знімок з новонародженою.

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"Вітайте Марію Тарасівну третю. Прийшла в цей світ з манікюром, як і належить справжній леді!" – написав Тарас Тополя. Водночас, Олена у своєму акаунті зазначила, що дівчинка дуже схожа на батька. Користувачі в коментарях до публікації почали активно вітати зірок.

"Вітаю! Я просто в захваті від тебе, яка ти талановита людина і хороша мама. Таким жінкам треба давати винагороду за все", "Хай росте на радість батькам", "Вітання вашій родині", – написали в коментарях.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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