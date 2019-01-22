Alyosha кардинально змінила імідж

Українська співачка Alyosha вирішила поекспериментувати зі своїм образом.

Співачка Alyosha вміє здивувати своїх шанувальників яскравими фото і несподіваними образами.

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Зірка то освітлює своє волосся до білявого кольору, то робить перехід в темний. Любить артистка і випрямляти волосся або ж робити зачіски з хвилястими локонами.

Цього разу Alyosha остаточно перестала бути блондинкою. Співачка перефарбувала волосся у темний колір, кардинально змінившись. У новому образі Alyosha привітала шанувальників із зимовими святами і анонсувала кліп на пісню "Горда". Зараз ролик вже відзняли, а меломани зможуть вперше побачити його на День закоханих.

Alyosha кардинально змінила імідж

До слова, напередодні новорічно-різдвяних свят співачка представила власну версію популярної народної пісні "Пречистая Діва". Чарівна колядка не залишить вас байдужими. Вмикайте атмосферний настрій!

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