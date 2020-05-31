ALYOSHA і Тарас Тополя розсекретили стать майбутньої дитини

Співачка ALYOSHA і її чоловік, лідер гурту Антитіла Тарас Тополя скоро стануть багатодітними батьками – в кінці квітня пара оголосила про третю вагітність артистки. І в інтерв'ю Каті Осадчій у "Світському житті" зіркові батьки розсекретили стать майбутньої дитини.

Так, ALYOSHA і Тарас Тополя зізналися, що чекають дівчинку. До слова, співак раніше говорив, що хотів би ще одного хлопчика, а краще двійню. Зіркова пара оголосила новину дуже креативним способом – вони лопнули величезну помаранчеву кульку, яка була наповнена рожевим конфетті.

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Також артисти поділилися, що поки не вибрали вони ім'я майбутній дівчинці. За словами артистів, суперечки ще йдуть.

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