Alyosha і Тарас Тополя чекають поповнення у сім'ї: артисти стануть багатодітними батьками

Зіркова пара українського шоу-бізнесу Alyosha і Тарас Тополя в очікуванні третього малюка. Свою вагітність співачка тривалий час приховувала, поки не з'явився животик. Проте зараз артисти підтвердили, що чекають поповнення у сім'ї.

Так, на своїй сторінці в Instagram Alyosha поділилася з шанувальниками радісною подією і зізналася, що давно мріяла про поповнення в родині. Тож співачка разом з чоловіком Тарасом Тополею стануть батьками втретє. Артисти після народження дитини будуть багатодітними батьками. Нагадаємо, що зірки виховують зараз двох синів – Романа і Марка.

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"У нас буде дитина. У мене завжди було бажання народити третю дитину, а коли це повинно було трапитися – не моє і не Тараса рішення, а Творця. Я просто відчувала, що це станеться і була готова до цього. Ми обидва дуже раді, що нас вибрала ще одна душа, яку ми оточимо любов'ю", – написала 33-річна Alyosha.

Сам же лідер групи "Антитіла" Тарас Тополя поділився на своїй сторінці в Instagram історією про те, як його дружина повідомила йому про третю вагітність:

"Минулого разу я не відразу розгадав послання Олени про майбутнього первістка, коли вона залишила на кухні серед солодощів конверт для новонароджених. Тоді це змусило її трохи переживати, тому тепер вона повідомила про вагітність без будь-яких ритуалів – просто оголосила результат тесту. Ми посміхнулися, поцілувалися і почали готуватися до статусу багатодітної сім'ї ", – розповів музикант.

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