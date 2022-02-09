alyona alyona завела відверту розмову про переїдання та показала символічне голе фото

Українська реперка alyona alyona відверто розповіла про свою нездорову харчову поведінку. Свої зізнання артистка проілюструвала сміливим і водночас символічним фото.

Так, на своїй сторінці в Instagram alyona alyona опублікувала допис-зізнання, у якому розповіла про своє ставлення до їжі. Зірка часто переїдає, за що карає себе голодуванням. "Якщо я переїдаю чи з'їм щось зайве, то найчастіше караю себе голодуванням, після чого зриваюся. Їм ще більше і почуття голоду абсолютно не можу заспокоїти", – розповіла 30-річна реперка.

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До свого поста артистка додала фото, на якому позує без одягу. На знімку alyona alyona постала лише у білому комірці, одягненому на голе тіло. На руках у зірки були начеплені прищіпки. Очевидно, вони символізують покарання.

Артистка додала, що подібні ситуації відбуваються, зокрема, через сильну втому. Вона намагається втішити себе смачною їжею, але згодом шкодує про це.

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