alyona alyona спародіювала американського репера у зухвалому образі: фотопорівняння

Українська реперка alyona alyona продовжує епатувати шанувальників сміливими пародіями на світових зірок. Артистка показала чергове сміливе фото, яким потролила американського хіп-хоп виконавця 6IX9INE.

Так, на свіжій фотопародії alyona alyona з'явилася перед фанатами в білизні нюдового кольору і з різнокольоровими зубами. Знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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У кадрі реперка позувала на камеру в одному бюстгальтері, а в руках вона тримала піпідастр – волоть для прибирання. Крім того, свій образ знаменитість доповнила кольоровими зубами, нігтями, намальованими татуюваннями на обличчі і масивними аксесуарами.

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