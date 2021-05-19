Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Євробачення

alyona alyona спародіювала американського репера у зухвалому образі: фотопорівняння

  • 10
alyona alyona - фото 1
alyona alyona / instagram

Українська реперка alyona alyona продовжує епатувати шанувальників сміливими пародіями на світових зірок. Артистка показала чергове сміливе фото, яким потролила американського хіп-хоп виконавця 6IX9INE.

Так, на свіжій фотопародії alyona alyona з'явилася перед фанатами в білизні нюдового кольору і з різнокольоровими зубами. Знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Сексуальна Тіна Кароль спокусила мережу у крихітному топі: пікантні фото

У кадрі реперка позувала на камеру в одному бюстгальтері, а в руках вона тримала піпідастр – волоть для прибирання. Крім того, свій образ знаменитість доповнила кольоровими зубами, нігтями, намальованими татуюваннями на обличчі і масивними аксесуарами.

Читайте також: Трініті представила Україну: реакції мережі на виступ GO_A на Євробаченні 2021

пропозиції партнерів
Новини