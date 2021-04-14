alyona alyona скопіювала спокусливий образ Каменських

Реперка alyona alyona опублікувала черговий колаж, на якому спародіювала Настю Каменських. Фанати залишилися у захваті.

Так, alyona alyona позувала на кухні у довгій рожевій футболці. Вона доповнила свій наряд рожевими шкарпетками і гумовими тапочками в тон, взявши в руки швабру. Відповідне фото реперка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Копіюючи образ Каменських, знаменитість також повторила і її зачіску, зробивши два хвости з боків.

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"У наших реаліях є закоренілий стереотип: жінка – домогосподарка, яка повинна прибрати за сім'єю після вечері і витрачати весь свій вільний час на домашні справи. І хоча у великих містах все швидко змінилося, але варто тільки виїхати в провінцію. Домашні справи, побут часто вважають обов'язком саме жінки. Це не справедливо!" – написала вона.

Шанувальники підтримали думку артистки про права жінки в сучасному світі і схвалили її фото.

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