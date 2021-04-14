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alyona alyona показала нові пародії на Ріанну і Тревіса Скотта

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alyona alyona показала нові пародії на Ріанну і Тревіса Скотта - фото 1

Популярна українська реперка alyona alyona порадувала шанувальників черговими ефектними колажами. На фото красуня повторює образи світових зірок.

Так, днями в Instagram alyona alyona з'явилися жартівливі фотопорівняння з Ріанною і Тревісом Скоттом. Для пародії на американську співачку реперка одягнула леопардові лосини і худі. Образ доповнили шуба зі штучного хутра і чорні босоніжки.

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"Коли говорять, що вулиця – це другий дім, я чую шум", – прокоментувала хіп-хоперка кадр.

А ще alyona alyona відтворила обкладинку L'Officiel з репером Тревісом Скоттом. Співачка з'явилася в зеленому махровому халаті, сидячи на стільці в сонцезахисних окулярах. Вона оголила плече і взяла в руки мочалку.

alyona alyona показала нові пародії на Ріанну і Тревіса Скотта - фото 455615
alyona alyona показала нові пародії на Ріанну і Тревіса Скотта - фото 455614

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