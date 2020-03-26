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Alyona Alyona шокувала гарячими танцями на пілоні: відео

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Alyona Alyona - фото 1
Alyona Alyona / instagram

Реперка Alyona Alyona поділилася кумедним відео, похвалившись пластичністю. Однак, чи справді це вона?

Сенсаційна українська реперка Alyona Alyona активно веде Instagram, радуючи шанувальників свіжими фото і відео.

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Знаменитість вирішила подарувати фанатам гарний настрій, розмістивши ролик, на якому порівняла себе з танцівницею pole dance такої ж комплекції. Так, артистка здалеку нагадувала дівчину, яка жваво крутилася на пілоні, а після захотіла повторити її успіх, спробувавши танці біля торшера.

"Лайк, якщо подумав, що то я", – пожартувала Alyona Alyona. Фоловери не пройшли повз і зазначили, що дівчина на першому відео дуже схожа на Альону.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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