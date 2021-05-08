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alyona alyona роздяглася для незвичайного фото у стилі Lizzo
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Українська реперка Alyona Alyona знову повторила оголене фото американської зірки Lizzo. Красуня не перестає дивувати!
Реп-виконавиця Alyona Alyona продовжує підкорювати мережу образами зірок. Для нового відвертого кадру вона вибрала гарячий look пишнотілої артистки Lizzo.
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На новому фото вона з'явилася голою, однак наліпила на тіло золотисті зірочки. Підпис до публікації співачка, традиційно, присвятила суспільно важливій темі. Цього разу реперка написала пост про зіркову хворобу.
"Коли хапають зірку з неба, я чую галас. У 2018 році я стала відомою і мене стали кликати на різного роду заходи, де було багато відомих людей. І кожен раз повертаючись в Баришівку, я ставала мішенню: кожен знайомий норовив дізнатися, а як же ті зірки поводяться в реальному житті і чи дійсно вони такі, як на екрані..."
"Мені завжди цікаво спостерігати за селебрітіз наочно, адже про кожного з них я маю попереднє враження завдяки телебаченню або журналам. Хтось виявився набагато простішим, ніж на екрані, а хтось навпаки: на екрані душка, а в реальному житті егоїстична особа з синдромом нарцисизму", – написала alyona alyona.
Гортайте галерею:
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