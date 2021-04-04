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Тіна Кароль спокусила шанувальників довгими ніжками у сукні з екстремальним розрізом

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Популярна українська співачка Тіна Кароль вразила шанувальників сміливим, але водночас сексуальним образом. Зірка з'явилася у відвертому вбранні на шоу "Ліпсінк Батл".

Спокусливе фото опублікували на фан-сторінці Тіни Кароль в Instagram. На знімку красуня позувала на стільці, перекинувши ногу на ногу. Артистка приміряла відверту сукню чорного кольору зі шлейфом, похизувавшись довгими й стрункими ногами.

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Доповнила свій образ співачка босоніжками з камінням і новою зачіскою у вигляді високої коси. Користувачі мережі оцінили новий кадр Кароль в сексуальній сукні і відзначили, що вона виглядає дуже звабливо.

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