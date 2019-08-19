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Аlyona alyona "проколола" собі чоло виделкою (фотофакт)

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Шанувальники оцінили почуття гумору співачки - фото 1
Шанувальники оцінили почуття гумору співачки / instagram

Українська реперка alyona alyona спантеличила фанатів новими зйомками. Так артистка знялася в цікавій фотосесії.

На сторінці в Інстаграмі знаменитість розмістила кілька фотографій, де постає оберненою в рожевий рушник і з рожевим бантиком на голові.

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Як дисонанс у цьому дівочому ніжному образі виступає виделка, яку зірка немов засунула у своє чоло. "Легка вечеря", – з гумором прокоментувала Олена. Автором цього незвичайного фотосету виступив фотограф Костянтин Бублик.

Шанувальники оцінили почуття гумору і новий образ свого кумира. "Фонтан хіп-хоп харизми", "Така гарна зачіска! Йде тобі!", "Дуже красива", "Справжня, захоплююся", – пишуть в коментарях фанати.

Гортайте фотогалерею:

Аlyona alyona 'проколола' собі чоло виделкою (фотофакт) - фото 348701

Аlyona alyona 'проколола' собі чоло виделкою (фотофакт) - фото 348702

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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